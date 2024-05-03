Тбилиси назвал вступление в ЕС единственным путем Грузии

Присоединение к Евросоюзу представляет собой безальтернативный путь для Грузии, такую позицию озвучил премьер-министр страны. По словам Ираклия Кобахидзе, членство в ЕС – ключевой приоритет Тбилиси.

Иного пути, кроме вступления в Евросоюз, для Грузии не существует, заявил глава правительства страны.

"Естественно, наш путь лежит только в направлении Евросоюза, и наш главный внешний приоритет – членство в Евросоюзе"

– Ираклий Кобахидзе

По словам политика, он убежден, что проблемы, с которыми сейчас встретился ЕС, как экономические, так и связанные с теми или иными ценностями, носят временный характер.

Кобахидзе также заявил о необходимости внести вклад в возрождение ЕС и дальнейшее его развитие, и отметил, что Грузии это по силам.

"Сегодня Грузия – передовик и лидер среди стран-кандидатов, будь то верховенство права, демократия или экономическое развитие"

– Кобахидзе

Глава правительства указал, что основная задача, которая стоит сейчас перед Тбилиси, заключается в сохранении этой динамики. Если это удастся, то скоро Грузия станет одним из членов ЕС. Он уточнил, что Грузия будет готова к членству к 2030 году.