"Татнефть" приобрела в Турции крупную сеть автозаправок, разрешение на покупку получено от Антимонопольной службы Республики. Российская компания получила в свое владение 570 автозаправок.
Российская компания "Татнефть" получила разрешение от турецкой Антимонопольной службы разрешение на покупку крупной сети АЗС в Турции.
Как говорится на сайте турецкого ведомства, решение по покупке российской "Татнефтью" компании Aytemiz Akaryakit было принято 13 апреля.
При этом экс-совладелец Aytemiz Akaryakit, организация Dogan Holding заявила, что "Татнефть" получила сеть, состоящую из 570 автозаправочных станций. Сумма сделки, по их словам, составила $320 млн.