Опубликовано: 18:09, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Татнефть" приобрела в Турции крупную сеть автозаправок, разрешение на покупку получено от Антимонопольной службы Республики. Российская компания получила в свое владение 570 автозаправок.

Российская компания "Татнефть" получила разрешение от турецкой Антимонопольной службы разрешение на покупку крупной сети АЗС в Турции.

Как говорится на сайте турецкого ведомства, решение по покупке российской "Татнефтью" компании Aytemiz Akaryakit было принято 13 апреля.

При этом экс-совладелец Aytemiz Akaryakit, организация Dogan Holding заявила, что "Татнефть" получила сеть, состоящую из 570 автозаправочных станций. Сумма сделки, по их словам, составила $320 млн.