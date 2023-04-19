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"Татнефть" стала владельцем крупной турецкой сети АЗС

&quot;Татнефть&quot; стала владельцем крупной турецкой сети АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Татнефть" приобрела в Турции крупную сеть автозаправок, разрешение на покупку получено от Антимонопольной службы Республики. Российская компания получила в свое владение 570 автозаправок.

Российская компания "Татнефть" получила разрешение от турецкой Антимонопольной службы разрешение на покупку крупной сети АЗС в Турции.

Как говорится на сайте турецкого ведомства, решение по покупке российской "Татнефтью" компании Aytemiz Akaryakit было принято 13 апреля.

При этом экс-совладелец Aytemiz Akaryakit, организация Dogan Holding заявила, что "Татнефть" получила сеть, состоящую из 570 автозаправочных станций. Сумма сделки, по их словам, составила $320 млн.

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