Опубликовано: 11:10, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За три месяца этого года экспорт цитрусовых из Турции вырос на 12% и составил $351 миллион. Главным импортером турецких фруктов стали Россия, Украина и Польша.

С января по март 2022 года Турция увеличила объем экспорта цитрусовых до $351,8 млн, что на 12,22% больше прошлогодних показателей, сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на пресс-службу Ассоциации экспортеров Средиземноморья.

Как сообщили в организации, за три месяца этого года Турция смогла продать 603 488 т цитрусовых. При этом в прошлом году Республика на экспорте 791 936 т заработала $313,5 млн.

Самыми популярными экспортируемыми фруктами из цитрусовых стали мандарины, грейпфрут, апельсины и лимон.

Стоит добавить, что больше всего цитрусовых фруктов у Турции приобрела Россия, чей импорт из страны составил порядка $149 млн. Далее идут Украина (33 млн), Польша (25 млн), Румыния (15 млн), Болгария (12 млн).