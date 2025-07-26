"Татнефть" откроет свои первые АЗС в Дагестане

В Дагестан прибыла делегация "Татнефти" и проверила ход строительства АЗС. Договор о взаимодействии был подписан на ПМЭФ в 2023 году.

Делегация "Татнефти" приехала в Дагестан, где ознакомилась с ходом строительства автозаправочных станций.

Отмечается, что объекты проинспектировал и начальник управления нефтегазового комплекса республиканского Минэнерго.

Открытие первых шести автозаправок "Татнефти" состоится в августе текущего года. Они появятся в Буйнакске, Хасавюрте, Гапцахе и Тарумовке.

В дальнейшем компания будет расширять свое присутствие в Дагестане. Так, планируется обзавестись АЗС в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

В настоящее время автозаправочные станции готовы примерно на 90%.

Стоит добавить, что в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году между Дагестаном и "Татнефтью" было заключено соглашение о сотрудничестве.