Вестник Кавказа

Дагестан намерен обзавестись IT-хабом на берегу Каспия

Дагестан намерен обзавестись IT-хабом на берегу Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане появится IT-хаб, который будет располагаться на берегу Каспийского моря. Сегодня в республике активно внедряют современные технологии в агропром.

Заместитель руководителя дагестанского правительства Ризван Газимагомедов сообщил о планах создать на территории республики IT-хаб для подготовки специалистов.

Вице-премьер отметил, что хаб с собственным центром обработки данных и со всей необходимой инфраструктурой будет располагаться на берегу Каспийского моря.

Газимагомедов подчеркнул, хаб будет круглогодичным. Он добавил, что сотрудники займутся разработкой цифровых продуктов, а также смогут совмещать работу с отдыхом.

Замглавы кабмина Дагестана добавил, что сегодня в республике активно внедряют современные технологии в агропромышленный сектор, что повышает эффективность.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.