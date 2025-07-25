Дагестан намерен обзавестись IT-хабом на берегу Каспия

В Дагестане появится IT-хаб, который будет располагаться на берегу Каспийского моря. Сегодня в республике активно внедряют современные технологии в агропром.

Заместитель руководителя дагестанского правительства Ризван Газимагомедов сообщил о планах создать на территории республики IT-хаб для подготовки специалистов.

Вице-премьер отметил, что хаб с собственным центром обработки данных и со всей необходимой инфраструктурой будет располагаться на берегу Каспийского моря.

Газимагомедов подчеркнул, хаб будет круглогодичным. Он добавил, что сотрудники займутся разработкой цифровых продуктов, а также смогут совмещать работу с отдыхом.

Замглавы кабмина Дагестана добавил, что сегодня в республике активно внедряют современные технологии в агропромышленный сектор, что повышает эффективность.