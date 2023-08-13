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Ташкент и Джидду объединил авиарейс 

Ташкент и Джидду объединил авиарейс 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С сентября будут запущены прямые авиарейсы из Ташкента в Джидду. Самолеты будут вылетать четыре раза в неделю. Так паломникам из Узбекистана будет проще добраться до Мекки и Медины. 

Узбекский авиаперевозчик Uzbekistan Airways анонсировал появление прямого авиарейса, который позволит соединить Ташкент и Джидду. Первые полеты будут совершены в начале сентября. 

Как заявили в пресс-службе компании, таким образом, паломникам из Узбекистана будет проще добраться до священных для мусульман городов – Мекки и Медины. Визы можно получить через портал Минтуризма КСА. 

Стоит добавить, что рейсы в город в Саудовской Аравии будет совершаться четыре раза в неделю: понедельник, среду, пятницу и воскресенье. 

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