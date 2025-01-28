Вестник Кавказа

Ташкент и Андижан свяжет новая скоростная трасса

Ташкент и Андижан свяжет новая скоростная трасса
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Время в пути между Ташкентом и Андижаном сократится почти в два раза. Между городами построят скоростную трассу.

Новая трасса Ташкент – Андижан появится в Узбекистане и сделает путь короче на два часа.

С отчетом по проекту ознакомился глава республики Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время дорога занимает около пяти часов, с запуском новой трассы время сократится до трех часов.

Проезд по новой трассе будет платным. Ее протяженность составит 314 км.

Ожидается, что новая дорога позволит серьезно сократить число ДТП - на 40%.

По проекту объявлен международный тендер.

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