Ташкент и Андижан свяжет новая скоростная трасса

Время в пути между Ташкентом и Андижаном сократится почти в два раза. Между городами построят скоростную трассу.
Новая трасса Ташкент – Андижан появится в Узбекистане и сделает путь короче на два часа.
С отчетом по проекту ознакомился глава республики Шавкат Мирзиёев.
В настоящее время дорога занимает около пяти часов, с запуском новой трассы время сократится до трех часов.
Проезд по новой трассе будет платным. Ее протяженность составит 314 км.
Ожидается, что новая дорога позволит серьезно сократить число ДТП - на 40%.
По проекту объявлен международный тендер.