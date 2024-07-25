Таксист пришел домой к пассажиру и ограбил его в Ереване

Нетривиальное преступление было совершено таксистом в Ереване. Сначала мужчина потребовал завышенную плату за услугу, а затем и вовсе заявился к пассажиру домой с пистолетом.

Ереванский таксист вымогал деньги у пассажира, придя к нему в дом, о преступлении рассказали в МВД Армении.

Потерпевший обратился в полицию накануне поздно вечером. В 23.40 по местному времени (22.40 мск) он позвонил и рассказал, что таксист, управлявший "Тойотой", подвез его на расстояние 400 м и потребовал за это 1,8 тыс драмов (почти 430 рублей). Так как сумма была очевидно завышена, пассажир отказался платить и ушел.

Однако водитель не успокоился и пришел к нему домой. Там, пригрозив потерпевшему пистолетом, таксист отнял у него 1,4 тыс драмов (более 330 рублей).

Личность вымогателя была установлена в течение пары часов, уже в 02.10 (01.10 мск) его задержали. При обыске у мужчины нашли 9-мм газовый пистолет.