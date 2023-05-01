Тайник с внушительным арсеналом нашли под Талдыкорганом

Очередной схрон обнаружился в Казахстане, на этот раз - на дачах под Талдыкорганом. В тайнике было оружие, боеприпасы и средства защиты.
Тайник с множеством боеприпасов нашли на дачах под Талдыкорганом, о ЧП сообщили в полиции Жетысуской области.
В субботу 29 апреля была получена оперативная информация о схроне с оружием, который находился на окраине города в одном из дачных массивов.
Что было в тайнике
В полиции уточнили, что в тайнике нашелся небольшой арсенал. Из огнестрельного оружия там были два травматических пистолета и обрез. К ним прилагались боеприпасы - свыше сотни патронов.
Хозяин тайника укрыл в нем и светошумовые гранаты - в количестве трех штук. Позаботился он и о защите, уложив в схрон полицейский щит и бронежилет, а также две каски.
Все обнаруженное изъято, открыто уголовное дело.