Тайник с внушительным арсеналом нашли под Талдыкорганом

Опубликовано: 21:59, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства внутренних дел Казахстана в социальных сетях

Очередной схрон обнаружился в Казахстане, на этот раз - на дачах под Талдыкорганом. В тайнике было оружие, боеприпасы и средства защиты.

Тайник с множеством боеприпасов нашли на дачах под Талдыкорганом, о ЧП сообщили в полиции Жетысуской области.

В субботу 29 апреля была получена оперативная информация о схроне с оружием, который находился на окраине города в одном из дачных массивов.

Что было в тайнике

В полиции уточнили, что в тайнике нашелся небольшой арсенал. Из огнестрельного оружия там были два травматических пистолета и обрез. К ним прилагались боеприпасы - свыше сотни патронов.

Хозяин тайника укрыл в нем и светошумовые гранаты - в количестве трех штук. Позаботился он и о защите, уложив в схрон полицейский щит и бронежилет, а также две каски.

Все обнаруженное изъято, открыто уголовное дело.