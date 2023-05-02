Опий в диване нашла полицейская собака в Казахстане

Тайник с наркотиками помогла найти служебная собака в одной из областей Казахстана. Животное унюхало запрещенные вещества в диване.
Полицейская собака отыскала наркотики в диване в Абайской области, сообщает полиция Казахстана.
Стражи порядка получили сигнал о том, что хозяин определенного дома хранит у себя наркотики. К нему отправились полицейский-кинолог с собакой Арчи.
В ходе поисков пес дал понять, что тайник скрывается под подушками дивана, стоявшего в хозпостройках. И действительно, внутри оказались два шприца с коричневым содержимым. Внутри был наркотик - 0,0917 г экстракционного опия.
Идет досудебное расследование.