Опий в диване нашла полицейская собака в Казахстане

Опубликовано: 12:32, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Полиция Казахстана

Тайник с наркотиками помогла найти служебная собака в одной из областей Казахстана. Животное унюхало запрещенные вещества в диване.

Полицейская собака отыскала наркотики в диване в Абайской области, сообщает полиция Казахстана.

Стражи порядка получили сигнал о том, что хозяин определенного дома хранит у себя наркотики. К нему отправились полицейский-кинолог с собакой Арчи.

Полиция Казахстана

В ходе поисков пес дал понять, что тайник скрывается под подушками дивана, стоявшего в хозпостройках. И действительно, внутри оказались два шприца с коричневым содержимым. Внутри был наркотик - 0,0917 г экстракционного опия.

Идет досудебное расследование.