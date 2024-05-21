Таиланд открывается для туристов из Узбекистана и Казахстана

С 1 июня туристы из Узбекистана и Казахстана смогут посещать Таиланд без каких-либо ограничений - безвизовый режим в стране начинает действовать для граждан 36 стран, а чтобы остаться в стране надолго, можно получить пятилетнюю визу.

Таиланд будет привлекать туристов возможностью посетить страну, не оформляя въездную визу - новые меры по привлечению туристов, включая введение безвизового режима для 36 стран, утвердило правительство страны.

С 1 июня граждане Узбекистана и Казахстана смогут посещать Таиланд без визы – туристы из этих стран смогут получать визу по прибытии, она выдается на 30 дней, передает Trend.

Упрощается режим и для иностранных граждан, которые хотят работать в Таиланде – они смогут получать пятилетнюю визу Destination Thailand Visa с возможностью однократного пребывания до 180 дней и продлением этого периода еще на 180 дней.

Как пояснили в тайском правительстве, такие послабления сделаны для "цифровых кочевников", фрилансеров и других, работающих удаленно или заинтересованных в изучении культуры и обычаев Таиланда.