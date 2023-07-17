Сыроделы Адыгеи покажут свое мастерство на сентябрьском фестивале

Опубликовано: 22:22, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил, что туристический сезон в разгаре, пригласив всех желающих в первые дни осени посетить республику и принять участие в незабываемом Фестивале адыгейского сыра.

Небольшая горная Адыгея уже снискала себе славу производителя лучшего сыра на Кавказе, но по-настоящему это искусство заиграет всеми красками на фестивале, который известен далеко за пределами региона: это Фестиваль адыгейского сыра, и многие российские туристы специально едут в регион именно в период проведения фестиваля – ведь это настоящее гастрономическое путешествие в Адыгею, написал в своем Telegram-канале руководитель региона Мурат Кумпилов.

"Мы уже определились с датами его проведения. В этом году фестиваль будет организован 16-17 сентября. Место проведения пока прежнее - на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Там будут развернуты подворья, где гости фестиваля станут свидетелями таинства приготовления настоящего адыгейского сыра и тут же смогут его продегустировать, попробовать другие национальные блюда, в том числе с адыгейским сыром"

- Мурат Кумпилов

На фестивальной площадке будут ярмарочные ряды, зоны для фудкортов, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские аттракционы - каждый найдет занятие по своим предпочтениям и интересам, отметил Кумпилов, заверив: поручил ответственно подойти к организации фестиваля и продумать все его детали.

Впрочем, Адыгее есть чем удивить искушенных путешественников, помимо сыра - отдых в республике комфортный и запоминающийся, а гости республики получают море впечатлений, знакомясь с уникальной культурой и традициями, добавил глава региона.

Напомним, в прошлом году на фестивале сварили самый большой в мире круг адыгейского сыра весом в 142 кг. Интересно, чем удивят сыровары в этот раз?