В Адыгее возрождают коневодство и конный спорт

Опубликовано: 12:28, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени коннозаводчиков и коневладельцев Адыгеи объединят в ассоциацию – это возродит адыгскую породу лошадей и позволит спортсменам республики официально выступать в конноспортивных состязаниях.

В Адыгее создается Ассоциация коннозаводчиков и коневладельцев, глава региона Мурат Кумпилов поручил Минсельхозу и спорткомитету республики оказать ей всяческое содействие, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Возможности создаваемой организации позволят в правовом русле регулировать насущные вопросы, касающиеся участия в конноспортивных состязаниях на территории других регионов, субсидирования содержания маточного поголовья, обустройства пастбищ, организации рейтинговых скачек на территории республики и многое другое", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В Адыгее растет число коннозаводчиков и коневладельцев, которые активно занимаются популяризацией коневодства и конного спорта, в том числе и разведением адыгской породы лошадей.

"Коневодство, сохранение старинных пород лошадей, развитие конных традиций всегда будет востребовано. Об этом говорит и рост числа частных коневладельцев… и растущий интерес к коневодству у нашей молодежи. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку этому процессу и создавать условия для успешного развития конного дела в республике"

- Мурат Кумпилов

Глава региона также поручил подготовить смету расходов по текущему ремонту скаковых дорожек и трибун ипподрома Майкопа и потребовал привести в порядок манеж, дренажную систему и поля его конноспортивной школы.