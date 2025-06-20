Вестник Кавказа

Свыше 50 тыс человек эвакуировали из-за пожаров в Турции

Свыше 50 тыс человек эвакуировали из-за пожаров в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате сети пожаров в Турции пришлось эвакуировать свыше 50 тыс человек в безопасные районы. Большинство из них пострадали от возгорания в Измире.

Специалисты провели эвакуацию свыше 50 тыс человек из-за масштабных лесных пожаров в Турции, рассказало Агентство по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD).

"В общей сложности более 50 000 граждан из 41 населенного пункта были временно перемещены в безопасные районы"

- Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Турции

Большинство из них пострадали от пожаров, охвативших курорт Измир на западе Турции.

Напомним, что от природных возгораний пострадали несколько провинций страны: Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале.

Накануне власти страны заявили о 17 задержанных по подозрению в причастности к возникновению сети пожаров.

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