Свыше 4 млрд рублей потратят на инфраструктуру для инвестпроектов на Ставрополье

Денежные средства планируется взять из регионального бюджета. Местные власти обещают всем инвесторам компенсировать затраты на строительство инфраструктурных объектов.

В течение 2024 года в Ставропольском крае планируется выделить свыше 4 млрд рублей на инфраструктурные объекты для новых инвестиционных проектов. Об этом рассказали в Минэкономразвития региона.

"Инвесторам на Ставрополье в 2024 году возместят 4,2 млрд рублей затрат на строительство инфраструктуры, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Господдержку окажут в рамках постановления правительства РФ № 1704"

– глава ведомства Денис Полюбин

Он напомнил, что его механизм предполагает компенсацию новым инвесторам средств, потраченных на строительство различной инфраструктуры.

По словам главы краевого министерства, деньги будут выделены из регионального бюджета.

Он подчеркнул, что до конца текущего года предусмотрено возведение 46 инфраструктурных объектов общей стоимостью 7 млрд рублей.