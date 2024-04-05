Вестник Кавказа

Свыше 100 иранских БПЛА уничтожено ВВС США и Британии

Свыше 100 иранских БПЛА уничтожено ВВС США и Британии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские и британские летчики уничтожили больше 100 боевых БПЛА, запущенных накануне из Ирана по Израилю, над Сирией, Ираком и Иорданией.

Израильские СМИ сообщают, что в течение первых двух часов воскресенья американские и британские ВВС обеспечили уничтожение более 100 иранских беспилотников, запущенных по целям в Израиле.

Подчеркивается, что вся ликвидированная иранская авиация не долетела до Израиля и была перехвачена или сбита над Ираком, Иорданией и Сирией.

Между тем ЦАХАЛ объявила воздушную тревогу на юге Израиля.

По данным некоторых СМИ, в Иерусалиме прозвучал взрыв, пока неизвестно, связан ли он с иранской авиационной атакой.

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