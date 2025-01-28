Свет вернулся в дома жителей Дона

Донским энергетикам понадобились сутки, чтобы восстановить электроснабжение во всех пострадавших от снегопада районах области – лини электропередачи восстанавливали более 80 бригад сотрудников "Ростовэнерго".

Электричество вернулось в дома жителей всех районов Ростовской области, оставшихся без электроэнергии после мощного снегопада, обрушившегося на регион в ночь с понедельника на вторник, сообщил сегодня департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Юг".

Работа по устранению последствий обрывов проводов линий электропередачи, вызванных снегом и наледью, заняла около суток - специалисты справились с технологическими нарушениями в электросетях, передает "Интерфакс".

В восстановлении ЛЭП приняли участие практически все ремонтные бригады области - более 80 бригад, свыше 200 специалистов и 100 единиц спецтехники. Часть повреждений была восстановлена еще накануне - к 15 часам электричество вернулось в дома более половины потребителей, пострадавших от непогоды.

Напомним, ночной снегопад, обрушившийся на донской регион в ночь с понедельника на вторник, не прошел бесследно для жителей региона – под тяжестью мокрого снега рвались провода линий электропередачи, из-за чего без электричества из-за непогоды остались около 30 тыс человек в 21 населенном пункте Азовского района Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Александр Палатный. Позже отключения электроэнергии были зафиксированы в 41 населенном пункте Ростовской области, главным образом в девяти районах области.