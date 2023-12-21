Свет пропал в десятках сел в Павлодарской области

Авария на электросетях стала причиной отключения от электричества нескольких десятков населенных пунктов в Павлодарской области. На данный момент в большинство уже удалось вернуть свет.

Массовые отключения электричества произошли на северо-востоке Казахстана. О ЧП рассказали в акимате Павлодарской области.

Причиной аварии стало природное ненастье: дул ураганный ветер, порывы которого достигали 37 м/с, мела метель.

В результате ночью свет пропал в 117 селах. К 11 утра по местному времени (8.00 мск) энергетики подали свет в 69 из них.

В данный момент электричество отсутствует в 48 селах, расположенных в 8 районах. Нет подачи электричества и в сельской зоне Аксу и Экибастуза.

Последствия ЧП устраняют более 50 бригад – это почти 170 человек.

Тот же ветер, добавили в акимате, лишил кровель несколько сельских школ и Дворец культуры.