Сразу две новогодние елки уронил ветер в Казахстане

Штормовое предупреждение в Казахстане обернулось двумя упавшими из-за сильного ветра елками. По данным синоптиков, его порывы достигали 30 м/с.

Праздничные елки, установленных на центральных площадях, были снесены ураганным ветром в двух городах Казахстана.

Как рассказали в акимате Павлодара (административный центр одноименной области), высота радовавшей горожан елки достигала 30 м. При ее падении никто не пострадал. Теперь дерево демонтируют, передает Казинформ.

Менее высокая – 19 м, но не менее нарядная елочка упала спустя некоторое время в Семее (Абайская область), сообщает "Голос народа".

Штормовое предупреждение в Казахстане

Синоптики предупреждали, что ненастье обрушится на подавляющее большинство областей страны – 15 из 17. В Абайской и Павлодарской областях было объявлено штормовое предупреждение по сильному ветру: ожидались порывы до 30 м/с.