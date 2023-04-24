Sukhoi Superjet New впервые полетит в мае

Опубликовано: 10:58, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае в небо впервые поднимется SSJ New, оснащенный российским оборудованием. Этот самолет - импортозамещенная версия SSJ 100.

Российский самолет Sukhoi Superjet New с отечественным оборудованием от Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП, входит в Ростех) выполнит первый полет в следующем месяце.

"Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, - тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году",

– поделился гендиректор УКБП Александр Войт.

По мнению Войта, SSJ New с российской «начинкой» в настоящее время может считаться ключевым проектом, реализуемым в России.

SSJ New станет заменой SSJ 100 благодаря замещению импортного оборудования. Комплектующие импортного производства на 97% заменены на отечественные. Ожидается, что обновленный ближнемагистральный лайнер пройдет сертификацию в конце текущего года. Серийное производство и ввод в эксплуатацию нового сухого суперджета запланированы на 2024 год.