Sukhoi Superjet New впервые полетит в мае

Российский самолет Sukhoi Superjet New с отечественным оборудованием от Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП, входит в Ростех) выполнит первый полет в следующем месяце.
"Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, - тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году",
– поделился гендиректор УКБП Александр Войт.
По мнению Войта, SSJ New с российской «начинкой» в настоящее время может считаться ключевым проектом, реализуемым в России.
SSJ New станет заменой SSJ 100 благодаря замещению импортного оборудования. Комплектующие импортного производства на 97% заменены на отечественные. Ожидается, что обновленный ближнемагистральный лайнер пройдет сертификацию в конце текущего года. Серийное производство и ввод в эксплуатацию нового сухого суперджета запланированы на 2024 год.