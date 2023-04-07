Россияне уже через год начнут летать на российских авиалайнерах

Серийные поставки новейшего отечественного самолета МС-21 начнутся в 2024 году, сообщил "Ростех".
"Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы шесть авиалайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", - рассказали в госкорпорации, передает РИА Новости.
Также в Перми начато серийное производство российских авиадвигателей для МС-21 ПД-14.
"Это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным для гражданской авиации на несколько десятилетий", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".
По планам к 2030 году корпорация намерена выпускать по 160 двигателей ежегодно - для этого накануне было решено открыть в Перми новейший центр подготовки специалистов для авиастроения.
Напомним, МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, он ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок и создается на базе новейших разработок в области авиастроения.