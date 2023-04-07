Россияне уже через год начнут летать на российских авиалайнерах

Опубликовано: 20:57, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал госкорпорации "Ростех"

Стал известен срок начала серийных поставок авиакомпаниям отечественного самолета МС-21, они начнутся в 2024 году. Российские авиакомпании получат первые шесть серийных самолетов.

Серийные поставки новейшего отечественного самолета МС-21 начнутся в 2024 году, сообщил "Ростех".

"Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы шесть авиалайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства", - рассказали в госкорпорации, передает РИА Новости.

Также в Перми начато серийное производство российских авиадвигателей для МС-21 ПД-14.

"Это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным для гражданской авиации на несколько десятилетий", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".

По планам к 2030 году корпорация намерена выпускать по 160 двигателей ежегодно - для этого накануне было решено открыть в Перми новейший центр подготовки специалистов для авиастроения.

Напомним, МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, он ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок и создается на базе новейших разработок в области авиастроения.