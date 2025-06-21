Вестник Кавказа

Сухумская набережная станет еще краше

Сухумская набережная станет еще краше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в будущем высоком сезоне жители и гости абхазской столицы смогут прогуляться по обновленной приморской набережной – власти Сухума начнут ее реконструкцию в октябре, сообщил градоначальник.

Сухумская набережная вскоре станет еще краше и современнее – с приходом осени в октябре начнется ее полная реконструкция, сообщил глава столицы Абхазии Тимур Агрба.

В планах городских властей – обновление приморской зоны от улицы генерала Аршба до поворота на микрорайон Маяк, выполнять работы будут строительные организации Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, они взяли на себя финансирование проекта, уточнил Агрба, передает "Апсныпресс".

Внешне вид и стиль набережной будет сохранен в прежнем виде, а вот ее содержание радикально изменится: будут отреставрированы парапеты и освещение, полностью заменят тротуарную плитку, в парковых зонах появятся прогулочные дорожки, лавочки и урны, будут оборудованы детские и спортивные площадки, а все торговые точки будут оформлены в едином стиле, пообещал градоначальник.

Проект реконструкции, согласованный с местными архитекторами, градостроительным советом и общественностью, одобрил и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, добавил Тимур Агрба.

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