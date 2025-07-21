Сухум обзавелся плавучим морским фонтаном с подсветкой

В Сухуме открылся плавучий морской фонтан с подсветкой. В церемонии участвовали Сергей Кириенко и Бадра Гунба.
Возле морского порта в Сухуме состоялась церемония открытия плавучего морского фонтана с ночной подсветкой.
Как сообщает ТАСС, в мероприятии участвовали президент Абхазии Бадра Гунба и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Отмечается, что они запустили фонтан путем нажатия кнопки.
Ранее Гунба и Кириенко встретили успешно добравшееся из Сочи в абхазскую столицу пассажирское судно "Комета".