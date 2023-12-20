Сухогруз в Черном море потерял турецкого моряка

На борту сухогруза, который шел из Новороссийска в Турцию, потеряли одного из членов экипажа. Предположительно он мог упасть за борт.

В акватории Черного моря ищут моряка, который пропал с сухогруза, направляющегося в порт Искендерун в Турции. Предполагается, что он мог упасть в воду. Об этом сообщает турецкий телеканал Haber Global.

Члены экипажа заметили, что с корабля пропал сотрудник, который отвечал за чистоту, когда судно находилось в международных водах.

Глава экипажа доложил о пропаже сотрудникам охраны на побережье.

Спасатели приступили к поискам, но пока они не привели к успеху. Кроме того, в поисковой операции задействован вертолет спецслужб.