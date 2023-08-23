Российские моряки спасли теплоход из Турции 

Российские моряки-спасатели отбуксировали в Новороссийск терпящий бедствие теплоход из Турции. В настоящее время судно ремонтируется в российском порту.
Терпящий бедствие турецкий теплоход был спасен российскими моряками. Он был отбуксирован в Новороссийск.
Сообщается, что судно потеряло ход после поломки двигателя. ЧП произошло неподалеку от Новороссийска. Капитан запросил помощи. На место прибыли спасатели, они же доставили судно в порт. Сейчас судно на ремонте.
«Судно следовало в балласте из Турции и из-за неисправности двигателя потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии 38,5 мили юго-западнее порта Новороссийск. Капитан судна просил о помощи»
– Росморречфлот
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