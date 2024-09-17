Сухая трава горит в Крыму

Природный пожар разгорается в Крыму. Пламя охватило сухую траву. Возгорание произошло в центральной части полуострова. В результате действия огненной стихии никто не пострадал.
Сухая растительность пылает в Крыму, о пожаре сообщили в республиканском МЧС.
Возгорание началось на открытой местности, у села Муромское, расположенного в Белогорском районе. Пламя охватило участок на границе Белогорского и Советского районов.
Для тушения на место ЧП направили шесть пожарных машин и аэромобильную группировку из Феодосии.
Точные данные о площади пожара пока не известны. В результате возгорания никто не пострадал.