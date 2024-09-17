Вестник Кавказа

Сухая трава горит в Крыму

Сухая трава горит в Крыму
Природный пожар разгорается в Крыму. Пламя охватило сухую траву. Возгорание произошло в центральной части полуострова. В результате действия огненной стихии никто не пострадал.

Сухая растительность пылает в Крыму, о пожаре сообщили в республиканском МЧС.

Возгорание началось на открытой местности, у села Муромское, расположенного в Белогорском районе. Пламя охватило участок на границе Белогорского и Советского районов.

Для тушения на место ЧП направили шесть пожарных машин и аэромобильную группировку из Феодосии.

Точные данные о площади пожара пока не известны. В результате возгорания никто не пострадал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Минсельхоз Крыма возглавил Денис Кратюк

Минсельхоз Крыма возглавил Денис Кратюк

В Крыму назначен министр имущественных и земельных отношений

В Крыму назначен министр имущественных и земельных отношений

В Бахчисарайском районе Крыма искали заблудившихся туристов

В Бахчисарайском районе Крыма искали заблудившихся туристов

Санатории Крыма: цены на осень на 30% ниже, чем в Кавминводах

Санатории Крыма: цены на осень на 30% ниже, чем в Кавминводах

Бархатный сезон продлится в России минимум до середины октября

Бархатный сезон продлится в России минимум до середины октября

В Советском районе Крыма заработали новые автобусы

В Советском районе Крыма заработали новые автобусы

Пожар в Севастополе: балконы в пятиэтажке потушены

Пожар в Севастополе: балконы в пятиэтажке потушены

В Крым на Новый год: новый поезд запустят из Санкт-Петербурга

В Крым на Новый год: новый поезд запустят из Санкт-Петербурга

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

В Новом Херсонесе будут проводиться бракосочетания

В Новом Херсонесе будут проводиться бракосочетания

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы