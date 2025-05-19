Суд в Махачкале продлил арест газовику по делу о взрыве в жилом доме

До конца июня суд продлил арест мастеру газовой службы, который, по версии следствия, причастен ко взрыву в жилом доме в Махачкале.

Суд в Махачкале продлил арест мастеру газовой службы, который является фигурантом по делу о взрыве в многоэтажном доме, поведала глава объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"Ленинский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня включительно"

– Зарема Мамаева

Напомним, что инцидент произошел в конце марта в Махачкале. В высотном жилом доме произошел взрыв газа, четыре человека пострадали. Согласно данным местных властей, дом официально не вводился в эксплуатацию, к газовой сети новостройка не была подключена.

Правоохранители задержали мастера газовой службы, которого подозревают в бездействии и игнорировании должностных обязанностей.