Суд отправил главу отдела Минспорта Дагестана под арест

Басманный суд арестовал начальника отдела дагестанского Минспорта на 2 месяца. Он стал фигурантом дела о растрате. Ранее суд отправил под арест главу Кизилюрта Магомеда Магомедова.
Глава управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев арестован Басманным судом Москвы.
Как пишет издание "Молодежь Дагестана", чиновника отправили под стражу на два месяца - до 2 декабря. Он стал фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.
По данному делу проходит и глава Кизилюрта Магомед Магомедов, которого ранее арестовали по ходатайству следствия. Он занимал пост министра спорта республики.