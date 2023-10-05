Суд отправил главу отдела Минспорта Дагестана под арест

Опубликовано: 11:54, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Басманный суд арестовал начальника отдела дагестанского Минспорта на 2 месяца. Он стал фигурантом дела о растрате. Ранее суд отправил под арест главу Кизилюрта Магомеда Магомедова.

Глава управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев арестован Басманным судом Москвы.

Как пишет издание "Молодежь Дагестана", чиновника отправили под стражу на два месяца - до 2 декабря. Он стал фигурантом дела о растрате в особо крупном размере.

По данному делу проходит и глава Кизилюрта Магомед Магомедов, которого ранее арестовали по ходатайству следствия. Он занимал пост министра спорта республики.