Вестник Кавказа

Суд арестовал жену брата спикера парламента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян
© Фото: сайт парламента Армении
В Армении продолжает разгораться коррупционный скандал вокруг Минэкономики Армении. Сегодня вечером суд арестовал жену брата спикера парламента.

В Армении арестована Ани Геворкян, супруга брата спикера парламента Алена Симоняна, пишут местные СМИ.

Такое решение принял Антикоррупционный суд.

Ранее в рамках дела были задержаны экс-замминистра и руководитель департамента.

Источник отмечает, что обвинение настаивает на аресте 7 подозреваемых.

Напомним, накануне сообщалось о задержании 7 человек, подозреваемых махинациях с проведением тендеров и участием в программе интенсивных садов.

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