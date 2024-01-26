Суд арестовал жену брата спикера парламента Армении

В Армении продолжает разгораться коррупционный скандал вокруг Минэкономики Армении. Сегодня вечером суд арестовал жену брата спикера парламента.
В Армении арестована Ани Геворкян, супруга брата спикера парламента Алена Симоняна, пишут местные СМИ.
Такое решение принял Антикоррупционный суд.
Ранее в рамках дела были задержаны экс-замминистра и руководитель департамента.
Источник отмечает, что обвинение настаивает на аресте 7 подозреваемых.
Напомним, накануне сообщалось о задержании 7 человек, подозреваемых махинациях с проведением тендеров и участием в программе интенсивных садов.