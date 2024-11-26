Суд арестовал врио гендиректора «Ставрополькрайводоканала» по обвинению в растрате

В Ставрополе на скамье подсудимых оказались руководители «Ставрополькрайводоканала». Им вменяют в вину растрату, а также превышение должностных полномочий.

Суд в Ставрополе арестовал на два месяца врио гендиректора «Ставрополькрайводоканала» Вячеслава Акимова по уголовному делу о растрате.

Согласно материалам дела, Акимов пользовался своим руководящим положением для финансирования личных хобби из бюджета организации. Так, он приобретал одежду и снаряжение для рыбалки, туризма. На личные нужды было потрачено почти 900 тыс рублей.

Суд также арестовал на два месяца двух других представителей управляющего звена организации – Игоря Щетинкина и Дмитрия Бирюкова. Как полагает следствие, они организовали схему с закупкой труб по завышенной стоимости. Ущерб составил почти 12 млн рублей.