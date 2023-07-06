Строители агрокомплекса "Сунжа" пытались уклониться от уплаты налогов

Опубликовано: 12:39, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей при строительстве одного из крупнейших тепличных агрокомплексов Ингушетии – "Агрокомплекса Сунжа", однако уйти от ответственности махинаторам не удалось.

При строительстве одного из крупнейших проектов в Ингушетии, "Агрокомплекса Сунжа", бюджет недосчитался 200 млн рублей налогов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Комплекс возводился в 2018-2020 годах в рамках госпрограммы "Развитие СКФО на период до 2025 года", и его генподрядчик - ООО "ИнвестТрейдСервис" - неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, передает РИА Новости.

В Москве, Ингушетии и на Ставрополье были проведены 30 обысков, в ходе которых правоохранители нашли крупные суммы наличных, бухгалтерскую документацию и товарные накладные.

"Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам"

- ФСБ России

Незаконная деятельность махинаторов была пресечена ФСБ совместно с СК, МВД, ФНС и Росфинмониторингом, возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", устанавливаются лица, причастные к преступлению.