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Лекарства и оборудование расхищали в Карачаево-Черкесии

Лекарства и оборудование расхищали в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правоохранители вскрыли хищение средств при закупке лекарств и медоборудования в КЧР. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Силовики выявили хищения бюджетных средств в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медоборудования. Об этом проинформировала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, установленный ущерб превысил 100 млн рублей. Задержаны семеро подозреваемых.

"ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики"

– Ирина Волк

В ФСБ уточнили, что злоумышленники присвоили себе  выделенные из бюджета средства, которые были направлены на развитие здравоохранения, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также  зарплаты медработникам.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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