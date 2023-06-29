Лекарства и оборудование расхищали в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 10:26, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранители вскрыли хищение средств при закупке лекарств и медоборудования в КЧР. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Силовики выявили хищения бюджетных средств в Карачаево-Черкесии при закупках лекарств и медоборудования. Об этом проинформировала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, установленный ущерб превысил 100 млн рублей. Задержаны семеро подозреваемых.

"ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики"

– Ирина Волк

В ФСБ уточнили, что злоумышленники присвоили себе выделенные из бюджета средства, которые были направлены на развитие здравоохранения, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также зарплаты медработникам.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.