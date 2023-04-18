Опубликовано: 16:40, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео СКР

В Ставрополе неизвестными была обстреляна машина, в которой находился местный житель. Он умер в результате полученных ранений в больнице.

Житель Ставрополя погиб от рук неизвестных, которые совершили обстрел его автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Заявлено, что ночью 17 апреля 33-летний житель города, находясь в своей машине, был расстрелян из огнестрельного оружия. Он умер в одном из медучреждений Ставрополя от полученных ранений.

Отмечается, что следователи уже завели уголовное дело по статьям. "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Преступникам, которые совершили налет, может грозить пожизненное заключение.

Стоит отметить, что работники следственного комитета уже изъяли вещественные доказательства, допросили очевидцев, назначили экспертизы и провели следственные действия.