Страшное ДТП в горах Кабардино-Балкарии - погибли трое

Опубликовано: 15:40, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем иномарка упала с горного обрыва и загорелась в Кабардино-Балкарии. На месте погибли трое - водитель и два пассажира.

В горах Кабардино-Балкарии сегодня произошло ДТП со смертельным исходом.

"В субботу около 13.00 на 19-м км автодороги Чегем Второй - Булунгу при въезде в селение Нижний Чегем, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mersedes-Benz не справился с управлением, транспортное средство упало в обрыв"

– МВД КБР

Разбившийся автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, находившиеся в иномарке. Они скончались на месте от смертельных травм.

Последствия страшного ДТП ликвидировали восемь сотрудников регионального МЧС и две единицы техники.