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Семья с двумя детьми погибла в ДТП на Ставрополье

Семья с двумя детьми погибла в ДТП на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Смертельное ДТП на Ставрополье произошло вечером в четверг. Выехавший на встречку Chery столкнулся с Hyundai, погибли все, кто находится в этом автомобиле, в том числе двое детей.

Лобовое столкновение двух иномарок случилось на Ставрополье накануне вечером. ДТП было смертельным, погибла семья из четырех человек.

"В четверг около 21:00 на 90 км автодороги "Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч" водитель автомобиля "Черри" допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Хендэ"

– Госавтоинспекция края

На месте аварии скончались трое пассажиров Hyundai: 25-летняя женщина и двое ее детей, которые перевозились без детских автокресел.

Муж погибшей, находившийся в момент аварии за рулем, умер ночью в больнице.

Водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован.

 

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