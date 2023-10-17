Страны ОТГ объединят свои Верховные суды

Опубликовано: 16:30, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Организация тюркских государств создаст союз, который объединит Верховные суды стран-участниц. Новая организация позволит делиться опытом и развивать сферу судебной власти.

ОТГ организует масштабный проект по объединению судов стран-участниц. Об этом рассказал председатель Верховного суда Турции Мехмед Акарджа в процессе своей деловой поездки в Азербайджан. Акарджа отметил, что по случаю создания проекта состоится конференция, где будут подписаны все необходимые документы.

"19 октября в Шуше состоится конференция в связи с созданием Объединения верховных судов стран-членов ОТГ. На этой конференции по случаю 100-летия Гейдара Алиева мы подпишем первую декларацию в связи с созданием Объединения. Будет проведена работа по подготовке устава этой структуры. Наряду с экономическим, политическим, историческим и культурным развитием тюркских государств, мы стремимся ускорить развитие и в области права посредством взаимного обмена опытом"

– Мехмед Акарджа

Председатель турецкого суда прибыл накануне в Азербайджан для деловой встречи с генпрокурором АР Кямраном Алиевым. Чиновники обсудили вопросы, касающиеся отношений между странами и совместного развития судебной сферы.

О проектах ОТГ

Объединения верховных судов не первый проект, созданный организацией. В начале октября представители тюркских государств встречались для подписания документа о создании Союза нотариатов. Этот проект должен объединить нотариальную сферу стран-участниц для обмена опытом и упрощения документооборота между ними.