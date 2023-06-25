Страны ЕАЭС примут участие в Eurasia Expo 2023 в Тегеране

Опубликовано: 17:15, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В начале декабря в столице Ирана пройдет международная выставка Eurasia Expo 2023, в работе которой примут участие компании из стране ЕАЭС – она будет приурочена присоединению ИРИ к зоне свободной торговли ЕАЭС, который уже близится к завершению.

В Тегеране в декабре состоится выставка Eurasia Expo 2023 с участием компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

Выставка пройдет в рамках предстоящего присоединения Ирана к зоне свободной торговли с этим экономическим объединением, она пройдет с 4 по 7 декабря, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Это вторая выставка, которая будет проходить на Международной ярмарке в Тегеране, отметил ее административный менеджер Алиреза Джафари.

Напомним, Иран надеется на подписание договора о ЗСТ в ближайшие месяц-два, временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступило в силу в октябре 2019 года.