Сторонники Саакашвили предложили Зурабишвили сделку

Импичмент президента Грузии стал поводом для шантажа Зурабишвили - сторонники Саакашвили обещают голосовать против, если политик согласится помиловать экс-президента.
Импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили может и не случиться, если она согласится помиловать заключенного Михаила Саакашвили, заявляет оппозиция.
"У "Национального движения" появляется рычаг воздействия на президента: если Мишу (Михаила Саакашвили) не выпустите - поддержим импичмент"
– депутат от оппозиционной "Гирчи" Александр Раквиашвили
Напомним, чтобы импичмент состоялся, парламент должен набрать 100 из 150 голосов в поддержку этого решения.
Правящая партия страны запустила процесс импичмента главы государства в связи с несогласованным европейским визитом Зурабишвили. При этом без поддержки оппозиции "Мечта" не наберет достаточное количество голосов.