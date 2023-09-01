Сторонники Саакашвили предложили Зурабишвили сделку

Опубликовано: 16:42, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Импичмент президента Грузии стал поводом для шантажа Зурабишвили - сторонники Саакашвили обещают голосовать против, если политик согласится помиловать экс-президента.

Импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили может и не случиться, если она согласится помиловать заключенного Михаила Саакашвили, заявляет оппозиция.

"У "Национального движения" появляется рычаг воздействия на президента: если Мишу (Михаила Саакашвили) не выпустите - поддержим импичмент"

– депутат от оппозиционной "Гирчи" Александр Раквиашвили

Напомним, чтобы импичмент состоялся, парламент должен набрать 100 из 150 голосов в поддержку этого решения.

Правящая партия страны запустила процесс импичмента главы государства в связи с несогласованным европейским визитом Зурабишвили. При этом без поддержки оппозиции "Мечта" не наберет достаточное количество голосов.