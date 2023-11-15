Шторм оказался фатальным для Ясенской косы

Мощнейший шторм, обрушившийся на черноморское побережье Кубани, буквально порвал на части Ясенскую косу, сейчас она закрыта для отдыхающих.

Ясенская коса в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края не пережила последнего шторма, обрушившегося на черноморское побережье, сообщают многочисленные местные telegram-каналы.

К счастью, коса, отделявшая Бейсугский лиман от Азовского моря, не пропала полностью, однако стихия размыла ее центральную часть, и теперь северная часть косы недоступна для посещения, передает "АиФ-Юг".

Ситуация уже вызвала серьезное беспокойство у местных экологов: если в советские времена на косе высаживали деревья и кустарники, чтобы укрепить ее, то в наши дни этим никто не беспокоится, и уникальная Ясенская коса, признанная особо охраняемой природной территорией, в скором времени может быть просто полностью размыта морем.