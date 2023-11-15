Штормовое предупреждение на Кубани: шторм сменился мокрым снегом

Непогода не стремится покидать Краснодарский край, где в последние дни бушевал шторм. Теперь синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.
Новая погодная опасность угрожает жителям и гостям Краснодарского края. О ней предупредили в кубанском МЧС.
По данным ведомства, угрозу несет мокрый снег, который будет налипать на ЛЭП и на деревья.
Ожидаются также "гололедно-изморозевые отложения".
Штормовое предупреждение останется в силе всю ночь и далее утро завтрашнего дня.
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