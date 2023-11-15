Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение на Кубани: шторм сменился мокрым снегом

Штормовое предупреждение на Кубани: шторм сменился мокрым снегом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода не стремится покидать Краснодарский край, где в последние дни бушевал шторм. Теперь синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Новая погодная опасность угрожает жителям и гостям Краснодарского края. О ней предупредили в кубанском МЧС.

По данным ведомства, угрозу несет мокрый снег, который будет налипать на ЛЭП и на деревья.

Ожидаются также "гололедно-изморозевые отложения".

Штормовое предупреждение останется в силе всю ночь и далее утро завтрашнего дня.

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