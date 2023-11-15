Шторм на Юге России - что стало с виноградниками?

Виноградники на Кубани хорошо пережили разгул стихии в минувшие сутки. Шторм не повредил лозу, рассказали специалисты.

Стало известно о состоянии виноградников в Краснодарском крае после мощного шторма, обрушившегося на южные регионы России в ночь на понедельник.

"Я не вижу никаких угроз, во всяком случае ниоткуда не слышал, что что-то плохое было лозе от этого шторма. Сильные ветра у нас и так были, и бывают - просто сейчас их сила связана с волнением на море. С точки зрения винограда у меня нет никаких вопросов к погоде"

– президент союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович

Благоприятным фактором стало то, что в конце ноября на лозе нет листьев, заметил он.

Виноградники "Абрау-Дюрсо" пережили непогоду нормально, об ущербе не сообщается, передает РИА Новости.