Вестник Кавказа

Столкновение легковушки с «КамАЗом» в Буденновске закончилось смертью пассажирки

Столкновение легковушки с «КамАЗом» в Буденновске закончилось смертью пассажирки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с летальным исходом произошло в Буденновске. Погибла пассажирка, еще трое человек получили тяжелые травмы.

Смертельная авария произошла вечером 2 октября в Буденновске, передает Госавтоинспекция Ставропольского края

«Тойота Королла», за рулем которой была 34-летняя женщина, влетела в «КамАЗ». Одна из пассажирок легковушки погибла, водитель и две женщины, также находившиеся в салоне авто, получили тяжелые травмы, им потребовалась немедленная госпитализация. 

Сообщается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легкового автомобиля. Ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за превышение скорости и другие нарушения. 

Обстоятельства инцидента выясняются, у виновницы аварии взяты образцы крови.

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