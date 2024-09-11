Столкновение легковушки с «КамАЗом» в Буденновске закончилось смертью пассажирки

ДТП с летальным исходом произошло в Буденновске. Погибла пассажирка, еще трое человек получили тяжелые травмы.

Смертельная авария произошла вечером 2 октября в Буденновске, передает Госавтоинспекция Ставропольского края.

«Тойота Королла», за рулем которой была 34-летняя женщина, влетела в «КамАЗ». Одна из пассажирок легковушки погибла, водитель и две женщины, также находившиеся в салоне авто, получили тяжелые травмы, им потребовалась немедленная госпитализация.

Сообщается, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя легкового автомобиля. Ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за превышение скорости и другие нарушения.

Обстоятельства инцидента выясняются, у виновницы аварии взяты образцы крови.