Столичный регион прогреется до 28 градусов

Опубликовано: 9:30, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В московском регионе сегодня будет "править бал" антициклон, который обеспечит по-летнему идеальный погожий день – несмотря на северный ветер, воздух прогреется до 28 градусов тепла, дождей не ожидается.

Сегодня в Москве и Московской области будет по-июльски тепло - без осадков и до плюс 28 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области от 24-29 градусов настоящего летнего тепла"

- Евгений Тишковец

Это даже на несколько градусов выше, чем обычно приходится на "макушку" лета в июле.

Будет дуть слабый северный ветер – его скорость составит 4,2 м/с, а атмосферное давление будет меняться мало – оно останется повышенным и составит 753 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

А вот для жителей Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов такая погода может оказаться даже опасной – здесь в ближайшие дни очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными"

- Роман Вильфанд

С учетом того, что в регионах СКФО ультрафиолетовый индекс будет достигать 8-9 единиц, и к этом прибавится жара в 37 градусов, ситуация складывается критическая: при такой температуре воздуха и ультрафиолете ни в коем случае загорать нельзя, добавил метеоролог, передает ТАСС.