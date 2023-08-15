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Черноморское побережье прогреется до +37

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жара до плюс 37 градусов прогнозируется на Черноморском побережье.

Синоптики обещают Черноморскому побережью настоящую жару: столбики термометров днем будут подниматься до + 37 градусов.

"На юге установилась очень хорошая погода для тех, кто любит погорячее, это обычно молодежь, которая любит, когда жарко. В Краснодарском крае плюс 32 - плюс 35 градусов, даже до плюс 36 градусов. А на черноморском побережье Краснодарского края сильная жара до плюс 37 градусов"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам синоптика, вода будет прогреваться до +27 градусов.

Так, в среду в Геленджике столбики термометров будут подниматься до +35 градусов, в Сочи до + 31 градусов, в Новороссийске также до +35 градусов.

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