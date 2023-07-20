Столичные синоптики снова отложили возвращение лета

Опубликовано: 15:22, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московские синоптики снова внесли коррективы в прогнозы Гидрометцентра России, которые вряд ли обрадуют жителей и гостей столицы – во всяком случае, на сегодня возвращение лета и прекращение дождей со шквальным ветром откладывается.

Москвичам и гостям столицы придется потерпеть с погодой – лето сегодня не вернется, а столичные синоптики уже предупредили об ухудшении погодных условий: в ближайшие часы и до 21:00 в столице продолжатся дожди и грозы, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду"

- Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"

Напомним, утренний прогноз погоды, представленный Гидрометцентром России, был более оптимистичным: жителям Москвы и Подмосковья обещали облачную погоду с прояснениями, а небольшие кратковременные дожди прогнозировались лишь в отдельных района столицы, причем сообщалось, что особого дискомфорта они уже не доставят.