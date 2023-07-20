Столичные синоптики снова отложили возвращение лета

Москвичам и гостям столицы придется потерпеть с погодой – лето сегодня не вернется, а столичные синоптики уже предупредили об ухудшении погодных условий: в ближайшие часы и до 21:00 в столице продолжатся дожди и грозы, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду"
- Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"
Напомним, утренний прогноз погоды, представленный Гидрометцентром России, был более оптимистичным: жителям Москвы и Подмосковья обещали облачную погоду с прояснениями, а небольшие кратковременные дожди прогнозировались лишь в отдельных района столицы, причем сообщалось, что особого дискомфорта они уже не доставят.