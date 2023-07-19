Погода в Москве улучшится к выходным

Минимум дождей и до плюс 25 - выходные вернут в Москву лето. Синоптики обещают, что повторения мощных ливней в ближайшее время не будет.
Выходные в Москве порадуют приятной погодой - осадков почти не будет, а воздух вновь прогреется до июльских показателей.
"В выходные погода улучшится, ожидаем, что в Москве при переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами могут собраться кучевые облака, и пойти небольшой кратковременный дождь... Может выпасть не более миллиметра осадков"
– главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова
Уход дождливого циклона поднимет температуру воздуха: в мегаполисе будет 22-24 градуса, в Подмосковье потеплеет до плюс 25, добавила метеоролог, пишет РИА Новости.