Погода в Москве улучшится к выходным

Опубликовано: 11:51, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минимум дождей и до плюс 25 - выходные вернут в Москву лето. Синоптики обещают, что повторения мощных ливней в ближайшее время не будет.

Выходные в Москве порадуют приятной погодой - осадков почти не будет, а воздух вновь прогреется до июльских показателей.

"В выходные погода улучшится, ожидаем, что в Москве при переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами могут собраться кучевые облака, и пойти небольшой кратковременный дождь... Может выпасть не более миллиметра осадков"

– главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

Уход дождливого циклона поднимет температуру воздуха: в мегаполисе будет 22-24 градуса, в Подмосковье потеплеет до плюс 25, добавила метеоролог, пишет РИА Новости.