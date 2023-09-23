Столица Кубани празднует 230-летие

Опубликовано: 15:44, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Краснодар с размахом отмечает юбилей города – ему сегодня исполняется 230 лет, и круглая дата – прекрасный повод для того, чтобы оценить то, чем могут гордиться его жители.

Краснодар празднует свое 230-летие – дата круглая, а значит, его жителям можно не просто порадоваться за любимый город, но и оценить те изменения, которые прошли за последнее десятилетие.

Это в своем поздравлении в своем аккаунте в соцсетях отметил и мэр Краснодара Евгений Наумов, передает "АиФ-Юг".

"Сегодня особенный день, когда мы можем остановиться и посмотреть на город с особым восхищением. Ведь он так прекрасен и уникален! Мы - большой столичный город с туристическим потенциалом и прекрасным бизнес-климатом. И с каждым годом становимся все лучше и лучше!"

- Евгений Наумов

Поздравил жителей кубанской столицы и губернатор края Вениамин Кондратьев: на своей странице в соцсетях он написал, что краснодарцы любят свой город и по праву гордятся им, сохраняя и приумножая его богатое культурное наследие и память о героическом прошлом. Также глава Кубани пожелал горожанам благополучия и добра.

Напомним, традиционно День города в Краснодаре отмечается в последние выходные сентября, праздник продлится и завтра.