Стивен Кинг за $1 продал права на экранизацию студентке Ташкенского ВГИКа

Опубликовано: 13:15, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стивен Кинг продал студентке Ташкентского ВГИК право на экранизацию одного рассказа. Короткометражка уже завоевала несколько призов на кинофестивалях.

Студентка филиала ВГИК имени Герасимова в Ташкенте Гульнара Иванова экранизировала рассказ Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук".

Девушка стала участницей программы писателя One Dollar Baby и за один доллар приобрела возможность снять короткометражный фильм по рассказу, написанному в 1981 году.

«Однажды, я написала Стивену Кингу, что хочу снять короткий метр по его рассказу в рамках его программы One Baby Dollar и получила положительный ответ»

– Гульнара Иванова

Девушка сняла по рассказу короткометражку "Касание", фильм в жанре хоррор был замечен в киносообществе. Он получил приз как "лучший триллер" на фестивале Nitiin International Film Festival в Малайзии, а также удостоился диплома международного фестиваля Student World Impact Film Festival.

Это не первая работа начинающего режиссера, получившая высокую оценку критиков. После нескольких короткометражек девушка взялась за полный метр. Ее первый полнометражный художественный фильм "Открой глаза" снимается по мотивам рассказа О Генри "Джимми Валентайн". Трейлер фильма был представлен на кинофестивале The Panama Series Festival, где получил высшую награду в своей категории.