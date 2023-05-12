Российский фильм "Чебурашка" вошел в двадцатку лидеров мирового кинопроката

Опубликовано: 22:26, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трогательная и поучительная российская кинокомедия "Чебурашка", покорившая сердца российских кинозрителей, заняла 20-е место в рейтинге мирового кинопроката.

Российский художественный "Чебурашка" попал в топ мирового кинопроката, сообщает сайт The Numbers.

Сборы с картины превысили $85 млн, а лента оказалась на 20-й строчке рейтинга. Также в него вошел и другой российский фильм - "Вызов", ставший 50-м в списке с кассовыми сборами свыше $10 млн, передает РИА Новости.

Российская премьера кинокартины прошла в январе, всего за время проката в России и странах СНГ фильм заработал более 7 млрд рублей, установив еще один рекорд – он стал самым кассовым в истории отечественного проката.

Чебурашка в ленте не плюшевая игрушка, а настоящий зверек, который случайно оказался в чужой стране и пытается найти новых друзей. Озвучила персонажа Ольга Кузьмина. Напомним, режиссером фильма является Дмитрий Дьяченко. В ленте снялись Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.