Вестник Кавказа

Стихийная свалка на Ставрополье нанесла критический ущерб экологии

Стихийная свалка на Ставрополье нанесла критический ущерб экологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники Роспотребнадзора проверили несанкционированную свалку на Ставрополье и определили ущерб экологической обстановке. Он составил порядка 24 млн рублей.

Крупная стихийная свалка была найдена в Красногвардейском районе на Ставрополье. Оказалось, что она нанесла экологических ущерб территории на 24 млн рублей, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство получило жалобы на свалку от жителей поселка Зерновой, который находится рядом с ней. Роспотребнадзор отправил туда своих экспертов. Они выясняли, что площадь загрязнений достигла более 1,2 тыс кв м, а мусорные горы выросли до одного метра.

Специалисты также оценили уровень токсичность отходов. В основном там находится мусор, относящийся к 4 и 5 классу опасности, то есть умеренно низкой и умеренной вредоносности.

Владельцы двух участков со свалкой будут наказаны за нарушения. Они должны самостоятельно возместить нанесенный ущерб в 24 млн рублей, в ином случае эти средства с них спросит суд.

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